شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب منال محيى الدين تحيى حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا 21 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين، حفلاً موسيقيًا، يوم الأحد 21 يناير الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقدم خلال الحفل مجموعة من الأعمال والمؤلفات الشرقية الشهيرة والكلاسيكية الغربية، وسيتم إتاحة حجز التذاكر عبر شركة تذكرتى.

يذكر أن منال محيي الدين من عائلة فنية، تم تعيينها في عام 1987، مدرس مساعد في الأكاديمية، ومن خلال لعبها استطاع لفت انتباه الناس إليها وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وكما مثلت منال مصر في العديد من المهرجانات، وأبرزها افتتاح الجناح المصري الجديد في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

قدمت الكثير من المعزوفات الفنية الرائعة، حيث أن الكثير منها نالت إعجاب العديد من الناس المحبين للموسيقى، وتعتبر منال من الشخصيات البارزة في المجتمع، كما أنه تم تعيينها معيدة بالأكاديمية، فاستطاعت أن تُكون قاعدة أكاديمية كبيرة في العالم العربي. و قامت بافتتاح جناح مصري جديد لها في متحف اللوفر، وكان ذلك في عام 1997م، وكما أنها مثلت العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتنوعة عبر الكثير من الدول العربية والعالمية.