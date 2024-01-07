موسم الرياض يستضيف روما الإيطالي لمباراة عالمية ضد الشباب السعودي

أعلن موسم الرياض، الراعي الرسمي لفريق نادي روما الإيطالي إقامة احتفالية كروية بمناسبة اليوبيل الماسي لنادي الشباب السعودي، حيث ستجمع الفريق في ٢٤ يناير الجاري مباراة عالمية ضد فريق روما في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.
ويأتي الاحتفال باليوبيل الماسي لنادي الشباب بصفته أحد أقدم الأندية السعودية، إذ كان تأسيسه في عام ١٩٤٧م، وحقق منجزات رياضية محلية وخارجية، من أبرزها الدوري السعودي الممتاز، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودوري أبطال العرب، وكأس السوبر العربي، وكأس الكؤوس الآسيوية.
ويستمر موسم الرياض في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض كل عام؛ لتجربة حضور البطولات الرياضية، والحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر المباراة عبر تطبيق webook من خلال هذا الرابط
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