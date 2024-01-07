بعد عامين من التأجيل.. عرض فيلم يسرا “ليلة العيد” بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأجيل عامين كاملين طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ليلة العيد” بطولة الفنانة يسرا البوستر الرسمي للفيلم، معلنة طرحه بدور العرض السينمائى يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ويعتبر طرح فيلم “ليلة العيد” في دور العرض عودة ليسرا لتنافس على شباك التذاكر بعد فترة من الغياب عن شاشات السينما منذ آخر أفلامها “صاحب المقام” والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين وبيومي فؤاد وامينة خليل.

فيلم “ليلة العيد” من بطولة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور وسميحة أيوب، وأحمد خالد صالح ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ومحمود حافظ.

من ناحية أخرى، تواصل يسرا التحضيرات لمسرحية “ملك والشاطر”، المقرر عرضها قريباً ضمن فعاليات الدورة الرابعة من “موسم الرياض” في السعودية، وذلك بعد غياب 22 عاماً منذ أن قدّمت آخر أعمالها المسرحية “لما بابا ينام” مع الراحلين علاء ولي الدين وهشام سليم.

وتتعاون يسرا في المسرحية للمرة الثالثة مع النجم أحمد عز، حيث كان تعاونهما الأول في فيلم “كلام الليل” عام 1999 وهو بطولة: جالا فهمي ومحمود قابيل وأشرف عبد الباقي، ومن تأليف بشير الديك وجمال الغيطاني وإخراج ايناس الدغيدي، وكررت التعاون معه عام 2003 في مسلسل “ملك روحي” وهو بطولة: حسن حسني وسامي العدل وأحمد خليل وإبراهيم يسري، ومن تأليف محمد أشرف قرشي وإخراج مجدي أبو عميرة.