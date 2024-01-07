جبار جودى: إلغاء المظاهر الاحتفالية بمهرجان المسرح العربى تضامنًا مع أهلنا فى غزة

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جبار جودي العبودي نقيب الفنانين العراقيين ومدير عام دائرة السينما والمسرح ومنسق عام مهرجان المسرح العربي أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان ببغداد ستشهد إلغاء المظاهر الاحتفالية المصاحبة للمهرجان تضامنا مع أهلنا في غزة وتأكيدًا لموقفنا الداعم والثابت للقضية الفلسطينية.

وأضاف د. جبار جودي: نعمل جميعًا ونضع يداً بيد من أجل إنجاز مهرجان يفوق التوقعات وبانتظار النجاح الباهر في دورة استثنائية لأول مرة بالعراق نحرص جميعًا أن تكون الأكبر والمغايرة والاستثنائية شكلاً ومضمونا فللمرة الأولي يبلغ عدد أيام المهرجان 9 أيام مع احتضان 19 عرضا و136 مشاركًا في المؤتمر الفكري، و20 كتابًا عن المسرح العراقي، وتكريم 36 فائزا في المسابقات، وحوالي 600 مسرحي عربي من كل الدول العربية، إضافة إلى تكريم 23 مسرحيًا عراقيًا في حفل الافتتاح.

جدير بالذكر أن الدورة المقبلة 19 عرضًا مسرحيًا، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة" من فلسطين يفتتح عروض المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، ويشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً، وهناك ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان (التأثر والأثر) ويشارك فيها ثلاثة عشر فنانًا عراقيًا من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.