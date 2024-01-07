شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة صنع جوائز الـ جولدن جلوب قبل ساعات من الحفل الـ 81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح موقع The Hollywood Reporter، فيديو لطريقة صنع جوائز الـ جولدن جلوب، وذلك قبل ساعات من إقامة الحفل في الدورة الـ 81، وكشف الفيديو الذى وصات مدته إلى 31 ثانية على طريقة تصنيع التماثيل الشهيرة لـGolden Globes.

على أن يقام حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 81، فجر يوم الاثنين 8 يناير الجارى، بـ توقيت القاهرة، وكان قد تم حجب حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يتخذ من بيفرلي هيلز مقراً له في السنوات الأخيرة، بعد كشف تحقيق أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 2021 أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود "هيئة التصويت على الجوائز" لم يكن لديها عضو أسود واحد.

ولكن يعود الحفل هذا العام مع مجموعة متنوعة من مقدمى حفل الجوائز، أماندا سيفريد، أمريكا فيريرا، أندرا داي، أنجيلا باسيت، أنيت بينينج، بن أفليك، دانييل كالويا، دون تشيدل، دوا ليبا، إليزابيث بانكس، فلورنس بوج، جابرييل "فلوفي" إجليسياس، جابرييل ماخت، جورج لوبيز، هايلي ستاينفيلد، هانتر شيفر، عيسى راي، جاريد ليتو، جودي فوستر، جون باتيست، جوناثان بيلي، جوليا جارنر، جاستن هارتلي، كيت بيكنسيل، كيري راسل، كيفن كوستنر، مارك هاميل، مات ديمون، ميشيل يوه، ناعومي واتس، أوبرا وينفري، أورلاندو بلوم، باتريك جيه آدامز، راي رومانو، روز ماكيفر، شاميك مور، سيمو ليو، أوتكارش أمبودكار وويل فيريل.

هذا وسيتم بث حفل النجوم على الهواء مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون وسيقدمه بكشل رئيسي الممثل الكوميدي جوكوي.