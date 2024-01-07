إسماعيل عبد الله: يشارك لأول مرة "جيبوتي والصومال" بمهرجان المسرح العربي

القاهرة - سامية سيد - صرح الكاتب المسرحي الكبير إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وهي الجهة المنظمة لمهرجان المسرح العربي بأن الدورة الرابعة عشرة ببغداد يشارك فيها 21 دولة عربية، منها من تشارك لأول مرة مثل دولتي جيبوتي والصومال.

وأضاف: هي دورة استثنائية تتضمن 136 متحدثًا من نقاد وباحثين من الدول العربية و600 مشارك من العراق وباقي الوطن العربي، وأتوجه بالشكر لوزير الثقافة والسياحة والاثار د.أحمد فكّاك البدراني على تقديم دورة تتوفر فيها كل الإمكانيات من أجل أن تكون دورة مميزة، والشكر موصول لـ د. جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين الذي ذلل كل الصعاب من أجل استقبال المسرحيين في بغداد .

وأشار أيضًا: أنهكنا الاشتياق للوصول إلي موعد المهرجان على أرض العراق ونحن نتوق بصفتنا مسرحيين عربا للمسرح العراقي الذي ساهم في تشكيل معارفنا المسرحية، ونعدكم أن هذه الدورة هي الأضخم بلياليها التسع التي ستشهد العديد من الفعاليات والعروض.

جدير بالذكر أن هذه الدورة يشارك فيها 19 عرضاً مسرحياً، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة " من فلسطين يفتتح عروض المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، ويشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً، وهناك ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان (التأثر والأثر) ويشارك فيها ثلاثة عشر فناناً عراقياً من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.