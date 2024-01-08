إحالة هاني شاكر إلى المحكمة الاقتصادية لهذه الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بسبب حماسه الزائد لناديه “الزمالك”، أحالت نيابة شمال الجيزة الفنان هاني شاكر إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك في الدعوى المقامة من المستشار القانوني محمد عثمان وكيلاً عن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، التي تتهمه بإزعاجه والسب والقذف.

كان قد تقدم محمد عثمان وكيلاً عن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان هاني شاكر على خلفية المكالمة المسربة بين أحمد دياب ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وتعليق “شاكر” على المكالمة وكتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بألفاظ وعبارات تحمل السب والقذف والتسبب في إزعاج رئيس رابطة الأندية.

وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو 2023، تم نشر مقطع صوتي واصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا بنشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلاً عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وقام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وتدار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

وأضاف أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام (مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث إن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث إن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار.

وحرص هاني شاكر على دعم رئيس نادي الزمالك السابق بعد أزمة المكالمة المسربة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتابع: طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وأفريقيا والدول العربية”.

وأضاف: أعتقد الآن عرفتم لماذا مستوى الرياضة متدنٍّ زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومة إذا لم ننتبه؟

وواصل: فلا يصح أن مصلحة نادٍ من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية.

واختتم قائلاً: أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة، تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر.

وحسب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: “تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وتنص المادة 308 مكرر عقوبات أن “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 بالحبس لمدة عام، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.