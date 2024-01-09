بالصور – وليد توفيق يغني لأبناء الجالية العربية في القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق حفلاً غنائياً ضمن سهرات العام الجديد المستمرة داخل فنادق القاهرة لأبناء الجالية العربية من مختلف الأعمار.

وحضر وليد توفيق بصحبة مدير أعماله المنتج إيلي خوري والمنتج أحمد أيوب، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي أطلقها الشباب من مختلف الجنسيات العربية.

من جانبه، حيّا توفيق الجمهور على حفاوة الاستقبال، وعبّر عن سعادته بوجوده معهم في مصر، وتمنّى للجميع عاماً سعيداً مليئاً بالمحبة والأمن والسلام.

وأشعل وليد توفيق الحفل بوصلة طربية استثنائية، قدّم خلالها عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “محلاها السمرا”، “سنة وسنتين”، “وحدك حبيبي”، “نقسم القمر”، “يا عسل”، “أبوكى مين”، “إيه العظمة”، “دقة قلبي الميال”، “بهية”، “بحبك يا لبنان” و”عشقك عذاب”… بالإضافة إلى أغنية “أصحاب السعادة” التي أصدرها أخيراً باللهجة المصرية وأضفت البهجة والإثارة على أجواء الحفل.

كما حرص الفنان وليد توفيق على تقديم أغنيته العالمية “انزل يا جميل عالساحة” للاحتفال بأعياد ميلاد الجمهور الذين تزامن يوم ميلادهم مع ليلة الحفل.