كريم محمود عبد العزيز يعيد إحياء أفلام عادل إمام.. هذا ما ينتظر الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان كريم محمود عبد العزيز التحضير لمشروع كبير لإعادة تقديم بعض الأعمال الكوميدية لنجوم الفن القدامى، وقد استهلّ المشروع بفيلم “البحث عن فضيحة” للفنان عادل إمام.

وكشف مصدر قريب من كريم أنه بدأ التحضير لأعمال عدة لتقديمها خلال الفترة المقبلة، ومنها فيلم “لصوص لكن ظرفاء”، الذي قام ببطولته عادل إمام وأحمد مظهر، وعُرض عام 1968، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه ولا يزال يحقق نِسب مشاهدات عالية خلال عرضه على شاشات الفضائيات، وهو يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: يوسف فخر الدين، ماري منيب، ميمي جمال، نوال أبو الفتوح…، ومن تأليف الشهاوي وإخراج إبراهيم لطفي.

وكما ذكرنا في وقت سابق فقد تعاقدت إحدى شركات الإنتاج السينمائي مع كريم محمود عبد العزيز لإعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة”، الذي قدّمه الفنان عادل إمام بمشاركة الفنان الراحل سمير صبري عام 1973، حيث يقدّم الشخصية التي جسّدها “الزعيم” في الفيلم، ومن المقرر أن يُخرجه رامي إمام.

يُذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز الفنية، فيلم “بيت الروبي” الذي شارك في بطولته النجوم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وقد حقق الفيلم أرقاماً قياسية في إيرادات السينما المصرية.