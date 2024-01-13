“ورود بيروت تتفتّح”.. شربل زوي يكشف عن مجموعته لربيع صيف 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتبر شربل زوي من أهم مصممي الأزياء حول العالم، إذ قد تألقت أشهر النجمات بتصاميمه أمثال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ليلى بن خليفة، بريتني سبيرز، تايلور سويفت، شاكيرا، باريس هيلتون، نيكي ميناج وجينيفر لوبيرز التي تحرص في معظم الأوقات على الظهور بأزياء من تصاميمه في حفلاتها الغنائية.

وقد عقد شربل زوي مؤخراً جلسة تصوير خاصة بمجموعته لربيع صيف 2024 Les Fleurs de Beyrouth – “ورود بيروت” في العاصمة اللبنانية، استعداداً لإطلاقها قريباً.

وفي لقاء مع كاميرا ET بالعربي، كشف شربل زوي أن مجموعته الجديدة مستوحاة من الورود، وتعكس شخصية المرأة التي تتفتح من عام إلى آخر، كما أنها ترمز للوطن الذي يزهر أكثر مع مرور الوقت.

وقال شربل زوي خلال اللقاء أن مجموعته الجديدة تضم 14 فستاناً وفستان عروس واحد، واستغرق تحضير هذه الفساتين أكثر من 3 أشهر، ليقدّم من خلالها باقة من القطع المميّزة والاستثنائية بطريقة تصميمها والتنوع في القماش المستخدم في خياطتها.

الجدير ذكره أن شربل زوي نشر بعضاً من تصاميم مجموعته الجديدة عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، ونالت الفساتين التي كشف عنها حتى اللحظة إعجاباً كبيراً من المتبعين وذلك ظهر في تعليقاتهم على الصور.