أسعار تذاكر وموعد حفل بلاك تيما المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بلاك تيما، لاحياء حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة النهر، وسعر التذكرة 250 جنيها.

ومن المقرر أن تقدم فرقة بلاك تيما، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

معلومات عن بلاك تيما



فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب من النوبة، تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ومؤسسوه هم : "أمير صلاح الدين، والذي كانت له تجربة سابقة مع فريق (كاريزما) الغنائي، أحمد بحر ومحمد عبده.

شاركوا بالغناء في فيلم (ألف مبروك) عام 2009، ثم طرحوا ألبوم (بحار) عام 2010 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، تم ترشيحهم لأربع جوائز وورلد ميوزيك أوورد.

اشتهروا بأغاني عدة منها بحار، زحمة، وحصلوا على العديد من الجوائز من بينها "الميما" كأفضل فريق غنائى فى الشرق الأوسط، جائزة "الميوزك أوورد" للشرق الأوسط.