لقطات مؤثرة .. أنغام تحتفل بعيد ابن شقيقتها الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة في مدينة الملاهي مع أصدقائه وخاله.

وياسين وعلى صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر صوراً من عيد ميلاده، ويظهر في صورة وهو يحتضن أنغام وكتب :"أحبك يا خالتو".

وكان برفقة أنغام ابنها عبد الرحمن.

قالب الحلوى في عيد ميلاد ياسين حمل شعار نادي ريال مدريد الإسباني الذي يشجعه، وأصبح عمر ياسين 11 عاماً.

تجدر الإشارة أن غنوة توفيت في 12 أكتوبر عام 2018، بسبب حادث سير، حصل خلال عودتها من تصوير دورها في مسلسل "الأب الروحي".

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