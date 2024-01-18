أصالة وجورج وسوف بجلسة حوار في “الرياض Big Time”.. قامتان فنيتان من سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة أصالة نصري على الجمهور والمحبين في المملكة العربية السعودية، بحلقة الفنان جورج وسوف ضمن برنامج Big Time Podcast الذي يقدّمه الإعلامي المصري عمرو أديب ضمن فعاليات موسم الرياض هذا العام.

وعبّرت أصالة خلال الجلسة الحوارية عن سعادتها بلقاء جورج وسوف بعد فترة من الغياب، كما استرجعت معه ذكريات جميلة جمعتهما في مراحل عدّة من رحلتهما الفنية.

من جانبه نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مقطع فيديو لحديث أصالة عن جورج وسوف خلال الجلسة، فأعادت أصالة نشره وعلّقت على حسابها الرسمي على “إكس” قائلةً: “حبيب القلب وهو عندي قطعة من وطن ومنّ ريحة أحبًتي”.

وتابعت: “هو سوريا واحد منّ أهلها الطيبين تجمعني معه ذكريات غاليه بفتخر فيه لأنه صاحب مدرسه سهله صعبه هو إعجاز حتّى بحكابته إعجاز بإصراره بعواطفه بمحبته بعروبته إعجاز”.

وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تناقله محبو أصالة وجورج وسوف بشكل واسع، وعبّروا عن سعادتهم بلقاء النجمين الكبيرين.