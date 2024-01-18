كيم كارداشيان تتباهى بنفسها.. استعرضت مجسّماً ثلاثي الأبعاد لدماغها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد كل الأنواع الغريبة من السلوكيات، استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من خلال حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، مجسّماً ثلاثي الأبعاد لدماغها!

ونشرت كارداشيان فيديو عبر تطبيق “تيك توك” رصد جولتها في مكتبها، حيث أظهر أغلفة المجلات التي تصدّرتها وهي تقول بغرور شديد: “أنا كيم كارداشيان… بالطبع، كل أغلفة مجلاتي تغطي جدراني”.

وأظهرت كيم تمثالاً لجسمها، مع التعليق عليه بالقول: “بلا شك، لدي عارضة أزياء خاصة بي وفقاً لقياسات جسمي في غرفتي الفخمة”.

وفي وقت سابق، استعرضت كيم كارداشيان ديكوراً وأكسسوارات غريبة داخل منزلها في هيدن هيلز بولاية كاليفورنيا، على غرار طاولة قهوة بلا أرجل وكراسٍ بأرجل عنكبوتية معدنية سوداء.