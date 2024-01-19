جون ليجند يختتم “ليالي السعديات” في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ترحّب “ليالي السعديات”، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية المُقامة على مدار 3 أشهر على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات في أبوظبي، بالنجم جون ليجند يوم 2 آذار/مارس 2024، في ختام رائع لأيام الفعالية التي تحتضن كوكبة من أساطير الموسيقى العربية والعالمية.

,يختتم جون ليجند، المطرب ومؤلف الأغاني الحائز جائزة “غرامي”، فعاليات “ليالي السعديات” في 2 آذار/مارس، بعرض استثنائي مع أنجح أعماله.

ويحظى جمهور “ليالي السعديات” بفرصة الاستمتاع بخيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات في المسرح المفتوح، بما في ذلك ألذّ الأطباق من “هوم بيكري” و”أبتيتود”، والمشروبات والقهوة من “تو ذا مون آند باك” و”اسبريسو لاب”، إلى جانب النكهات العالمية الاستثنائية من “لينتو” و”ناب بيتزيريا”، والكوكتيلات الرائعة من “آيريس”.

وتحتضن “ليالي السعديات” ألمع النجوم العرب والعالميين، مسلطةً الضوء على دور الموسيقى باعتبارها لغة مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش، حيث تستضيف الفنانة الإيرانية كوكوش في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، قبل حفل التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي في 27 منه، كما يتألق المغنّي العالمي ستينغ في 3 شباط/فبراير، فيما تشدو الأسطورة اللبنانية ماجدة الرومي بأجمل أعمالها في 10 منه.

يُذكر أن “حياكم في أبوظبي”، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تستضيف فعاليات “ليالي السعديات” بالتعاون مع ميرال والسعديات أبوظبي والدار.