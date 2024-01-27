“بشوف إني بنت البلد”.. أنغام سعيدة بحصولها على الإقامة الذهبية في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة المصرية أنغام عن سعادتها البالغة لحصولها على الإقامة الذهبية من المملكة العربية السعودية، بعد حفل “حوار غنائي” الذي قدمته بمشاركة الفنان تامر عاشور.

وفي تعليقها الأول على حصولها على الإقامة الذهبية قالت أنغام في المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش الحفل: “مفيش شكر يوفي المملكة على كل اللي بتقدمه للفن وللفنانين وللموسيقى بالأخص وتقديرها واحترامها للفنانين المصريين، وأنا منهم على رأسي وعلى رأسنا كلنا واللي شايفين الدنيا صح وبالطريقة المظبوطة بالقلب النقي والصافي واللي شايف مستقبل مصر والمملكة مستقبل كبير وعظيم في ضهر بعض وسند لبعض بالتأكيد إنه شرف كبير ليّا إني أخد إقامة ذهبية من المملكة”.

وتابعت: “ولو إني بشوف إني بنت البلد وأنا عمري ما حسيت إني غريبة ولا غريبة على البلد ولا أهلها ولكن الإقامة الرسمية أكيد فرحتني.

أمّا عن الحفل فأضافت: “تجربة مختلفة وجميلة وراقية ومكنش ينفع تتعمل إلا إذا الرصيد كبير ولازم صوتين يكونوا بيحبوا بعض ولايقين على بعض، وبشوف تامر عاشور من أكتر الفنانين اللي أنا بحبهم وبحترمهم وبشوفهم قادرين في زمن قصير وما شاء الله عمل رصيد كبير وعمل موسيقى محترمة وأغنيته بتطلع على المسرح قيمة جدًا ولما اخترنا بعض نعمل ده على المسرح كنت شايفة إنه هو ده الأنسب والأجمل والحمد لله وفقنا”.