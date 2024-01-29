بطلة "إبنة السفير" تعلن زواجها من موسيقي إيطالي .. وتختار أبسط فستان لزفافها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة التركية تولين إيجه المعروفة أيضاً بـ تولين يازكان التي حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "إبنة السفير" أنها دخلت القفص الذهبي قبل أكثر من 3 أشهر وتحديداً في 14 تشرين الاول 2023 وشاركت صورة من المناسبة السعيدة وظهرت مرتدية فستاناً باللون الابيض طويل من الستان بسيط للغاية من دون اي قصة او نقشة او تطريز وحاملة باقة من الورود واقفة الى جانب زوجها عازف البيانو الإيطالي ألبرتو غيوريولي.



وتولين تغيرت كثيرا بعد المسلسل خصوصاً بعد اعتمادها الشعر الاشقر وغيابها عن الساحة الفنية.