زوجة مروان خوري تفاجئه وتحتفل بعيد ميلاده برفقة العائلة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، وثق قيام ندى رمال، زوجة الفنان اللبناني موان خوري بمفاجئته بعيد ميلاده، بقالب حلوى ضخم حمل الحرفين الأولين من اسمه وكنيته، وبرفقة عائلتهما.
وظهر مروان خوري وعلامات المفاجئة واضحة عليه، وكان سعيداً للغاية، كما شكر زوجته ندى وطبع قبلة على خدها، ثم شكر افراد عائلته على الحفل.
وقد إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من أغنية الفنانة اللبنانية إليسا الجديدة، والتي تتعاون فيها مع الفنان اللبناني مروان خوري، وتصدرت الترند بكلماتها ولحنها المميزين.
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