أحلام تتعرض للسرقة في شوارع باريس للمرة الثانية!

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام للسرقة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، خلال تواجدها في أسبوع الموضة في باريس.

وتقدمت أحلام بشكوى للشرطة في في الدائرة 16، وكشفت عن أن المقتنيات التي تمت سرقتها تقدر بحوالى الـ 100 ألف يورو، وقد إختفت حقائبها من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، وبحسب أحلام فقد تركت حقيبتين عند مدخل المبنى، وحين عادت لأخذهما لم تجدهما.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في فرنسا.

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