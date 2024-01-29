رزان جمال تنضم الى أول عمل سينمائي لها من بطولتها الى جانب محمد رمضان "أسد أسود"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة اللبنانية رزان جمال لأول اعملها السينمائية كعمل بطولي لها في فيلم "أسد أسود" من إخراج المخرج محمد دياب، وتشارك بطولته الفنان المصري محمد رمضان .

فيلم "أسد أسود" من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، وأحمد عبد الحميد.

وتحدث الفنان المصري عن الفيلم قائلاً : "بحضر لفيلم "أسد أسود" بنصور 60% منه في المملكة العربية السعودية و 40% منه في مصر، دا تأليف وإخراج محمد دياب آخر مشروع ليه قبل "أسد أسود" كان مسلسل إنتاج مارفل وأيضا هو أول مصري تنتج ليه مارفل وأول مصري يكون في لجنة تحكيم مهرجان أوسكار".

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