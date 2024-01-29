شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 3.. خيرت يعرف مكان ابنه سارى وعلاقة سعاد به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة منسية" شراء خيرت (أحمد فهيم) سيارة صغيرة لبيع القهوة والمشروبات الساخنة في الحارة، ويقوم بعمل إعلان على السوشيال ميديا للبحث عن ابنه سارى مع وضع مكافأة لمن يجد مكانه، وبالفعل يتلقى خيرت تليفونًا من شخص يخبره بمكان ابنه سارى حسب الصورة التي تم نشرها على الإنترنت.

تعلم سعاد (سوسن بدر) بنشر صورة سارى على الإنترنت وبحث خيرت عنه، لتذهب مسرعة إلى المنزل الذى تخبئ فيه سارى مع نعمة (عفاف مصطفى) وزوجها غريب (أسامة أبو العطا) وفور وصولها إلى المنزل يدخل خيرت عليهم ويجد سعاد، ويسال على سارى لتخبرهم نعمة بأنها استيقظت من النوم ولم تجده في غرفته واختفى.

تظهر علامات الغضب على خيرت بعد معرفته بعلاقة سعاد باختفاء ابنه، وتعترف سعاد أنها اخفت عنه طريق ابنه بسبب تورتها وعدم ترتيب نفسها، ليفاجئها خيرت ويكشف بأن سعاد لا تنجب من الأساس وأن أولادها هم أولاد زوحها وهى تولت تربيتهم، ليتأتى مكاملة من شخص يتصل يتصل بسعاد ويخبرها بأن سارى معه ويطلب منهم 250 الف جنيه.

مسلسل "حدوتة منسية" مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.