شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 2.. صبا مبارك تطلب مهلة لاستضافة بطل الرماية مقابل حماية برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بين السطور، بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، مواصلة التحقيق مع هند سالم - صبا مبارك والتى أكدت أن علاقتها ببطل الرماية العالمى جمال عبد الكريم - جمايكا لم تتعدَ سوا إنها أجرت معه حوارًا تليفزيونيًا بشكل حصرى، وأن زوجته كان صديقتها فى المدرسة فقط.

كما شهدت الحلقة ظهور سلوى محمد على والدة صبا مبارك والتى تمكث فى دار مسنين، التى أكدت لها أن شكلها فى حفلة الجوايز كان غير جيد بسبب فستانها الذى ارتدته.

واجتمع مدير القناة مع المذيعين ليؤكد أن ملك شهاب ستكون مذيعة برنامج بين السطور، واعترضت هند سالم على تلك النقلة، حيث دخلا فى نقاش حاد بسبب رفضها ، وحتى تحافظ على مكانها فى القناة طلبت انها تأخذ يومان حتى تستضيف بطل العالم للرماية محمد علاء جمايكا - جيمى اندرسون.

مسلسل بين السطور مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين