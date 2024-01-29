شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 2.. صبا مبارك تنجح فى مقابلة جيمى أندرسون وظهور زوجته ناردين فرج والان مع تفاصيل الخبر
كما شهدت الحلقة محادثة بين أحمد فهمى وزوجته صبا مبارك الذى أكد لها أنه حاول الاتصال بها مرارًا وتكرارًا ولكنها كانت فى ظروف صعبة لم تقدر على الرد عليه، لتؤكد له أنها ستتناقش معه عندما تنتهى من مهمتها مع لاعب الرماية العالمى، ولكنه استاء منها بسبب حياتهما الصعبة وأنانيتها وعدم الاهتمام به.
مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز