شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 2.. صبا مبارك تنجح فى مقابلة جيمى أندرسون وظهور زوجته ناردين فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بين السطور بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، نجاح هند سالم - صبا مبارك فى مقابلة جيمى أندرسون أو جمال عبد الكريم بطل العالم فى الرماية فى الفندق الذى يقطن به، لإجراء حوار تليفزيونى، وعند لقائه أوضحت الحلقة أنهما كانا على علاقة منذ الصغر، كما شهدت الأحداث ظهور زوجته ناردين فرج التى تعد صديقة هند سالم.

كما شهدت الحلقة محادثة بين أحمد فهمى وزوجته صبا مبارك الذى أكد لها أنه حاول الاتصال بها مرارًا وتكرارًا ولكنها كانت فى ظروف صعبة لم تقدر على الرد عليه، لتؤكد له أنها ستتناقش معه عندما تنتهى من مهمتها مع لاعب الرماية العالمى، ولكنه استاء منها بسبب حياتهما الصعبة وأنانيتها وعدم الاهتمام به.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين