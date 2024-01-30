محمد إبراهيم يشارك في مهرجان الأفلام السعودية اثاره 2024

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل محمد إبراهيم عن مشاركته بفيلم قصير من كتابة وإخراج المخرج السوري حسام داوود، والذي سيعرض في مهرجان الأفلام السعودية " اثاره " في دورته التاسعة- كحدث ثقافي سنوي مميز، يقيمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، و بتنظيم من جمعية السينما السعودية، وبدعمٍ من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ليحتفي مجددًا بالمشاركات الأدبية والثقافية في صناعة السينما، وليجمع صنّاع الأفلام في بيئة سينمائية ملهمة.

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وتتضمن هذه الدورة من المهرجان مسابقات تهتم بتطوير هيكل الأفلام والسيناريوهات، مع توسيع نطاق برامج عروض الأفلام لتشمل أفلام مختارة على المستوى العالمي والعربي، وتقديم حزمة من البرامج الثقافية والإثرائية تشمل الندوات والورش التدريبة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج، والمنتجين، وصناع الأفلام، لتمكين مشاريعهم في سوق الإنتاج، إلى جانب إصدار وترجمة كتبٍ ضمن السلسلة المعرفية، سعيًا لاستمرار مسيرة المهرجان في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

وعن تفاصيل الفيلم و شخصيته في الفيلم فقد فضل عدم الافصاح عنها الآن ، وذلك وقوفا عند رغبة صناع الفيلم.

ويذكر أن محمد إبراهيم يشارك في عمل فني آخر في رمضان من اخراج المخرج البحريني " علي العلي " و بطولة هدى حسين و نجوم آخرين، و تعد هذه المشاركه الثالثة لمحمد إبراهيم مع علي العلي.