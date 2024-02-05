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المغنية الكولومبية كارول جي تدخل التاريخ بسبب جائزة الجرامى.. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - دخلت المغنية الكولومبية كارول جي التاريخ منذ ساعات، بعدما أصبحت أول فنانة تفوز بجائزة أفضل ألبوم Best Música Urbana أو أفضل ألبوم لاتينى عن ألبومها "Mañana Será Bonito"، خلال حفل توزيع الجرامى فى دورته الـ 66.

كارول جي
كارول جي

وقالت للجمهور باللغة الإنجليزية: "هذه هي المرة الأولى لي في حفل جرامي، وهذه هي المرة الأولى التي أحمل فيها جائزة جرامي الخاصة بي".

Karol G Celebrates Historic First Grammy Win

Karol G Makes History: First Woman to Win Best Música Urbana Album at the Grammys

وكانت قد ظهرت المغنية العالمية سيلين ديون فى حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2024 الـ 66 وسط مشاكلها الصحية المستمرة، فى الحفل الذى أقيم منذ ساعات، وظهرت أيقونة البوب صاحبة الـ 55 عامًا، وقدمت الجائزة النهائية.

واعتلت ديون المسرح فى Crypto.com Arena في لوس أنجلوس لتقديم ألبوم العام، وهي الجائزة التى فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.

تم الترحيب بالفائزة بجائزة جرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، بحفاوة بالغة من الجمهور المليء بالنجوم.

وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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