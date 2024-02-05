شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية الكولومبية كارول جي تدخل التاريخ بسبب جائزة الجرامى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت المغنية الكولومبية كارول جي التاريخ منذ ساعات، بعدما أصبحت أول فنانة تفوز بجائزة أفضل ألبوم Best Música Urbana أو أفضل ألبوم لاتينى عن ألبومها "Mañana Será Bonito"، خلال حفل توزيع الجرامى فى دورته الـ 66.



كارول جي

وقالت للجمهور باللغة الإنجليزية: "هذه هي المرة الأولى لي في حفل جرامي، وهذه هي المرة الأولى التي أحمل فيها جائزة جرامي الخاصة بي".

وكانت قد ظهرت المغنية العالمية سيلين ديون فى حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2024 الـ 66 وسط مشاكلها الصحية المستمرة، فى الحفل الذى أقيم منذ ساعات، وظهرت أيقونة البوب صاحبة الـ 55 عامًا، وقدمت الجائزة النهائية.

واعتلت ديون المسرح فى Crypto.com Arena في لوس أنجلوس لتقديم ألبوم العام، وهي الجائزة التى فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.

تم الترحيب بالفائزة بجائزة جرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، بحفاوة بالغة من الجمهور المليء بالنجوم.

وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".