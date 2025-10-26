السوداني: المنافسة الانتخابية يجب أن تكون على البرامج والمشاريع

بغداد - ياسين صفوان - ولفت السوداني الى أن "حكومتنا عملت على تنفيذ جملة أولويات في برنامجها، وهي توفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وأضاف أن "توفير الخدمات كان له الأولوية في عمل حكومتنا، سواء بإكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة او بإطلاق مشاريع جديدة في عموم العراق"، مردفا "تمكنا من خفض الفقر بنسبة كبيرة ووفرنا الاعانة النقدية والحصة التموينية الى 900 الف مستفيد، واتخذنا خطوات منهجية لإصلاح الاقتصاد ولدينا رؤية وتوجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية".