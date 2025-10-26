تمهيدًا لعرضه.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم قصر الباشا لـ أحمد حاتم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - قامت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم بطرح الإعلان الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في دور السينما بدءًا من ‏‏5 نوفمبر المقبل. وجاء هذا الإعلان المنتظر بعد فترة من الترقب، وقد لاقى تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، حيث قدَّم لمحات مشوِّقة عن عالم الفيلم الغامض.

أجواء تشويقية بالبرومو الرسمي لفيلم "قصر الباشا"

كشف الإعلان الرسمي عن شخصية أحمد حاتم الذي يجسد دور كاتب روايات بوليسية، حيث يظهر وهو يخوض محاولات مثيرة للكشف ‏عن قاتل مجهول داخل أحد الفنادق الفاخرة ذات الطراز المعماري الفريد الذي يشبه القصور.

ويبرز دور النجم حسين فهمي كمساعد أساسي في رحلة البحث والتحقيق، فيما تنتقل الكاميرا بين لقطات متتابعة تزيد من حدة الغموض، ‏وتنسج خيوط التشويق في قصة تبدو مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة.



وتمكن الإعلان من نقل أجواء العمل، حيث سيطر الغموض والإثارة على مجمل المشاهد، مما يضع الجمهور في حالة ترقب لمعرفة ‏المزيد عن خفايا القصة.‏

يضم الفيلم مجموعة متميزة من النجوم، حيث يظهر في الإعلان الرسمي كل من أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومايان السيد، وصدقي ‏صخر، ونهى صلاح، وحمزة العيلي، ونبيل عيسى، وأحمد فهيم، ومحمد القس، وسمية رضا، وهيثم زيدان. ‏

ويأتي فيلم "قصر الباشا" من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.‏

أحمد حاتم يواصل تصوير فيلم "ريد فلاج"‏

يواصل أحمد حاتم حاليًا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "ريد فلاج"، من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم، في خطوة فنية جديدة ‏تضاف إلى أعماله السينمائية.‏ ويدور الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يجسد أحمد حاتم شخصية شاب متعدد العلاقات العاطفية، يضطر للجوء إلى متخصص ‏في العلاقات النفسية لمساعدته في تخطي الأزمات التي تواجهه في حياته الشخصية.‏

ويأتي الفيلم من بطولة كل من: جميلة عوض، وإنتصار، وشريف منير، ونسرين أمين، وسيف زهران. كما يشهد ظهورًا خاصًا للممثلة ‏اللبنانية ريم خوري في أولى تجارِبها بالسينما المصرية والفيلم من إخراج محمود كريم. وتأليف أحمد محيي.



يمكنك قراءة.. أفلام جديدة في نوفمبر المقبل.. أبرزها السلم والثعبان 2

"المنبر" و"حدوتة الأيام الباقية" أفلام مصيرها غير معلوم لـ أحمد حاتم

أحمد حاتم انتهى منذ فترة من تصوير فيلم "المنبر" وكان مُقرراً مشاركته في أحد المهرجانات السينمائية، إلا أنه لم يخرج إلى النور ‏حتى الآن، ولم يُحدد موعد طرحه، إضافة إلى فيلم "حدوته الأيام الباقية" الذي يجمعه بالفنانة كارمن بصيبص والمتوقف منذ عامين ولم ‏يتحدد موعد استكماله حتى الآن.‏



