بطولة إسبانيا: ريال مدريد يُنهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو ويبتعد بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أنهى ريال مدريد هيمنة غريمه اللدود برشلونة على الكلاسيكو وذلك بتغلبه عليه 2 1 الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، مواصلا صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم ومبتعدا بخمس نقاط عن ملاحقه الكاتالوني بعد 10 مراحل.

واستحق الفريق الملكي الفوز الذي حققه بفضل هدفي الفرنسي كيليان مبابي (22) بعد تمريرة من الإنكليزي جود بيلينغهام صاحب الهدف الثاني (43)، مقابل هدف لفيرمين لوبيس (38) الذي أنهى فريقه المباراة بطرد لاعب الوسط بيدري (90+9).

ومالت الكفة لفريق المدرب شابي ألونسو الذي سجل هدفين وأضاع مهاجمه مبابي ركلة جزاء (43) وألغى له حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا (12) ولم يُحتسب لفريقه أيضا هدفين آخرين بسبب التسلل.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بعد انتصاره الخامس تواليا في مختلف المسابقات، فيما بقي برشلونة ثانيا بـ22 نقطة إثر تلقيه خسارته الثالثة في آخر خمس مباريات.

وتمكن ألونسو من تحقيق الفوز في أول كلاسيكو له كمدرب، بعدما كان لاعبو الألماني هانزي فليك، الذي شاهد المباراة من المدرجات بسبب طرده في المباراة الماضية، قد فازوا على ريال مرتين في الدوري ومرة في كل من كأس الملك والكأس السوبر في طريقهم لإحراز ثلاثية محلية، ما سرّع في إنهاء حقبة المدرب الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي في العاصمة مدريد.

وعزّز ريال مدريد رقمه في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه، بعدما وصل إلى 11 في مختلف المسابقات، في أطول سلسلة له منذ عقد من الزمن.