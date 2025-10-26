اخبار الرياضه

بطولة إسبانيا: ريال مدريد يُنهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو ويبتعد بالصدارة

0 نشر
0 تبليغ

بطولة إسبانيا: ريال مدريد يُنهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو ويبتعد بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أنهى هيمنة غريمه اللدود على الكلاسيكو وذلك بتغلبه عليه 2 1 الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، مواصلا صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم ومبتعدا بخمس نقاط عن ملاحقه الكاتالوني بعد 10 مراحل.

واستحق الفريق الملكي الفوز الذي حققه بفضل هدفي الفرنسي كيليان مبابي (22) بعد تمريرة من الإنكليزي جود بيلينغهام صاحب الهدف الثاني (43)، مقابل هدف لفيرمين لوبيس (38) الذي أنهى فريقه المباراة بطرد لاعب الوسط بيدري (90+9).

ومالت الكفة لفريق المدرب شابي ألونسو الذي سجل هدفين وأضاع مهاجمه مبابي ركلة جزاء (43) وألغى له حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا (12) ولم يُحتسب لفريقه أيضا هدفين آخرين بسبب التسلل.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بعد انتصاره الخامس تواليا في مختلف المسابقات، فيما بقي برشلونة ثانيا بـ22 نقطة إثر تلقيه خسارته الثالثة في آخر خمس مباريات.

وتمكن ألونسو من تحقيق الفوز في أول كلاسيكو له كمدرب، بعدما كان لاعبو الألماني هانزي فليك، الذي شاهد المباراة من المدرجات بسبب طرده في المباراة الماضية، قد فازوا على ريال مرتين في الدوري ومرة في كل من كأس الملك والكأس السوبر في طريقهم لإحراز ثلاثية محلية، ما سرّع في إنهاء حقبة المدرب الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي في العاصمة مدريد.

وعزّز ريال مدريد رقمه في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه، بعدما وصل إلى 11 في مختلف المسابقات، في أطول سلسلة له منذ عقد من الزمن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا