كريس برات يكشف عن أصعب جزء خلال تصوير فيلمه السينمائي الجديد

كريس برات يتحدث عن تفاصيل شخصيته في الفيلم الجديد

كريس برات يُثني على دور الشرطة ويصفهم بـ"الأبطال"

تفاصيل فيلم Mercy

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - كشف النجم الأمريكيعن أصعب جزء واجهه خلال تصوير فيلمه الجديد Mercy وكيف كان التعاون مع شرطةقد ساعده على الاستعداد للتصوير، وذلك خلال ظهوره في معرض نيويورك للقصص المصورة.وكان قد تحدث النجم الأمريكي كريس برات عن التحديات الجديدة التي يواجهها خلال تصوير فيلمه السينمائي الجديد، حيث قال النجم البالغ من العمر 46 عاماً خلال لقائه مع "People" بأنه يُجسد خلال أحداث الفيلم شخصية محقق من لوس أنجلوس ولديه وقت محدد لكشف حقيقة وفاة زوجته بعد اتهامه بقتلها.كما كشف بأن أصعب جزء في الفيلم كان أثناء قضائه وقتاً مع ضباط إنفاذ القانون لفهم شخصيتهم بشكل أعمق، مؤكداً خلال حديثه أن فرصة العمل مع شرطة لوس أنجلوس وقسم جرائم القتل التابع لها قد أتيحت له، مما مكنه من التحدث مع الضباط، كما أنه أدى حركات بهلوانية أثناء عمله مع الشرطة، واصفاً الأمر بأنه مذهل. — People (@people)وأوضح النجم كريس برات أن أداء الحركات البهلوانية لم يكن أصعب ما واجهه في عمله مع شرطة لوس أنجلوس، ولكن أيضاً كان عليه قيادة سيارات الشرطة والقيام ببعض المشاهد المثيرة خلال الشجار، إلا أن الصعوبة الأكبر بالنسبة إليه كانت في مجرد سماع بعض القصص الحقيقية، مؤكداً أن الضباط أبطال والمتاعب التي يواجهونها والصدمات التي يرونها يومياً صادمة حقاً.يُمكنكم قراءة:ويُجسد النجم الأمريكي كريس برات بطولة فيلم Mercy والمُنتظر عرضه مع مطلع العام الجديد، وتدور أحداث الفيلم حول حياة محقق تنقلب رأساً على عقب بعد اتهامه ظلماً بارتكاب جريمة خطيرة في مجتمع تنتشر فيه هذه الجرائم، ويسعى لبذل قصارى جهده لإثبات براءته.ويُشارك في بطولة الفيلم ريبيكا فيرجسون، أنابيلا واليز، كينيث تشوي، كالي ريس فيما يأتي الفيلم من تأليف ماركو فان بيل، وإخراج تيمور بيكمامبتوف.