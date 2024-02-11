شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات ومواقف لا تنسى للراحل يوسف شاهين يرويها تلامذته لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكي تلامذة المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين خلال لقاءات لتليفزيون الخليج 365 مواقف وحكايات إنسانية خلف كواليس تصوير الأفلام، وكان من ضمن المتحدثين المخرج الكبير خالد يوسف، والفنان حسن العدل، والدكتور حسين بكر مدير التصوير ورئيس المركز القومي للسينما، والفنان محمد عبد الواحد، ومهندس الصوت جاسر خورشيد.

كشف الفنان حسن العدل عن موقفين إنسانيين مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك أثناء صالون "كلام فى السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، وبحضور المخرج خالد يوسف، والشاعر جمال بخيت، والمنتج جابي خوري، والمنتج حسين القلا.

وقال الممثل حسن العدل: "أثناء تصوير فيلم (وداعا بونابرت)، كان لدي افتتاح مسرحية (عملية نوح) وحان الوقت للذهاب إلى المسرح، ولم أنته من تصوير مشهد مهم في الفيلم، وظللت أصرخ كثيراً حتى أنقذنى يوسف شاهين واستغل غضبي في المشهد وصورته وقام بعدها يوسف بتوصيلى للمسرح بسيارته".

وأضاف: "موقف آخر كنا في العريش ووقف أمام الأسلاك الشائكة وأمام الجنود الإسرائيليين ولقنهم درساً قاسياً، وله العديد من المواقف الكثيرة معي وهو لن يعوض نهائيا، وبالمناسبة حكى لى عن دوره في فيلم (باب الحديد) وكشف لي عن أن الفنان محمد توفيق كان المرشح الأول لدور قناوي بالفيلم".

الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء، كما يقام يوم الخميس 15 فبراير بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا.

الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.