ميرنا وليد - بيروت - قام فريق عمل فيلم "Anatomy of a Fall " ، على إحضار الكلب "ميسي"، لغداء حفل مرشحي الأوسكار لعام 2024، في ولاية كاليفورنيا.

وذلك بعد مشاركة الكلب في الفيلم المرشح إلى عدد من الجوائز في مسابقة الأوسكار.

حقق فيلم "Anatomy of a Fall" إنجازاً كبيراً بعد ترشحه لخمس جوائز في قوائم ترشيحات الأوسكار النهائية لعام 2024، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 آذار القادم.

تدور أحداث فيلم Anatomy of a Fall حول كاتبة شهيرة يتوفى زوجها بشكل مفاجيء بعد سقوطه من شرفة منزلهما في فرنسا، ويتم اتهامها بقتله، وخلال الأحداث تستعرض جهات التحقيق تفاصيل من حياتهما والخلافات الأسرية التي أدت في النهاية إلى فقدان الزوجة وابنها فاقد البصر، للأب.



كانت هذه تفاصيل خبر الكلب "ميسي" حاضراً في حفل غداء مرشحي الأوسكار .. بعد مشاركته في فيلم "Anatomy of a Fall لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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