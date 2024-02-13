‎خاص – لايف ستايلز ستوديوز تستلم فيديو كليب “فنان” من المخرجة بتول عرفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إلتزاماً بتكملة إنتاج ألبوم مصور للفنان أحمد سليم الذي تبنته شركة “لايف ستايلز ستوديو” فنياً، استلمت الشركة مؤخراً النسخة النهائية من فيديو كليب أغنية “فنان” الذي تولت إخراج المخرجة الرائعة بتول عرفة.

الأغنية من كلمات محمود قباني وألحان كريم ياقوت وتوزيع Besho وسوف تكون إحدى أقوى أغنيات الألبوم الذي يتضمن مجموعة من الأغاني بأنماط مختلفة تتناسب مع مختلف الأذواق.

هذا وكانت قد طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” 6 أغنيات مصورة للفنان المصري الشاب حققت نجاحاً لافتاً وتصدّرت الأعلى استماعاً بعدد من البلدان ومن بينها “سري حبي ليك”، “أحلى من كده ايه”، “قصر النيل”، “حبيبي عده”، “وترني الشوق” و “قمر”.