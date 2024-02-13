المغنية التايلاندية ليسا تنضم لـمسلسل The White Lotus

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت مغنية فرقة الكاي-بوب Blackpink ليسا، إلى مجموعة الممثلين المشاركين في مسلسل The White Lotus، الذي تدور أحداث موسمه الثالث في بلدها تايلاند، على ما أعلنت شبكة HBO، الثلاثاء.

ويُتوقع أن يبدأ تصوير الموسم الجديد من المسلسل الأميركي الشهير هذا الشهر في بانكوك وكذلك في جزيرتي بوكيت وكو ساموي السياحيتين.

وتؤدي ليسا، واسمها الكامل لإليسا مانوبال، دور البطولة في المسلسل إلى جانب النجم الهوليوودي سكوت جلين، بحسب ما أعلنت شركة MAX للبث التدفقي التابعة لشبكة HBO في منشور على شبكة “إكس”.

وتُعد المغنية البالغة 26 عاماً الشخصية التايلاندية الأكثر شهرة في بلدها وفي العالم، إذ يبلغ عدد متابعيها على “إنستجرام” أكثر من 100 مليون، وتستقطب حفلاتها جماهير كبيرة جداً، وهي الوجه الإعلاني لعدد من الماركات الفاخرة.

وحقق مسلسل The White Lotus الذي يسخر بطريقة لاذعة من نفاق الأغنياء، نجاحاً شعبياً ونقدياً واسعاً، ونالت عنه جنيفر كوليدج في يناير جائزة “إيمي” لأفضل ممثلة مساعدة.

ويُعتقد إن الموسم الثاني، الذي تدور أحداثه في صقلية، كان وراء الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن رحلات إلى الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا، وهي ظاهرة يأمل مسؤولو السياحة التايلاندية في تكرارها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شبكة HBO أنها استبعدت الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش من The White Lotus، بعدما اتّهمته أوكرانيا بدعم الحرب التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.