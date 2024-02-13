Alexander .. “نتفليكس” تعبث بالتاريخ وتُفسد الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد “كليوباترا”، ها هي منصة “نتفليكس” تقدم عملاً مشابهاً عن حياة ألكسندر العظيم (Alexander the Great)، أو الإسكندر الأكبر حسب النطق العربي، القائد المقدوني الإغريقي الذي يعد أحد أشهر الشخصيات العسكرية والسياسية على مر العصور.

المسلسل الذي يحمل عنوان Alexander: the Making of a God ينتمي إلى نوعية “الدوكيودراما”، أو الأعمال التي تمزج بين الوثائقي والروائي (التمثيلي)، ويتكون من 6 حلقات، مدة كل منها حوالي 45 دقيقة.

يعيد المسلسل رواية بعض ما هو متداول عن حياة الإسكندر الأكبر، وفقا للمصادر القديمة والحديثة والوسطى (إذ مرت صورة القائد الشهير بالعديد من المراحل، بداية بالمصادر القديمة المعاصرة له، أو التي كتبت بعد موته بقليل، ثم المصادر التي كتبت إبان عصر النهضة وحتى القرن التاسع عشر، والتي اتسمت بالرومانسية وتحويله إلى أسطورة وأيقونة “استعمارية”، وحتى المصادر الحديثة التي تحاول رسم صورة أكثر واقعية.. رغم أن مسلسل “نتفليكس” ينتقي من هذه المصادر أكثرها “درامية” حتى يكاد الإسكندر أن يتحول إلى بطل خارق في واحد من أفلام مارفل.

ما هو ثابت عن حياة الإسكندر أنه كان أميراً مقدونياً (عندما كانت مقدونيا جزءاً من بلاد الإغريق)، عاش بين 356 إلى 323 قبل الميلاد، تولى الحكم في سن العشرين عقب اغتيال أبيه فيليب، ومات قبل أن يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر، بعد أن غزا أكبر إمبراطورية في العالم وقتها، فارس، ودخل مصر وبنى أجمل مدينة في العالم وقتها، وهي الإسكندرية، وامتد حكمه حتى حدود الهند، صانعاً لنفسه اسماً ستظل الأجيال تتناقله كأسطورة مغلفة بالتاريخ، أو كتاريخ تغلفه الأساطير.

اكتسب الإسكندر، مثل نابليون، سمعته من 3 صفات: قدراته التخطيطية الهائلة في إدارة المعارك، التي تجلت في انتصاراته بمعارك كانت أعداد جيوشه أقل بأضعاف من أعداد جيوش الخصوم، والثانية هي ثقافته الواسعة وحبه للفنون والأدب والعمارة، أما الثالثة فهي زعمه أنه نصف إله، إذ أخبرته أمه بأنه ابن كبير الآلهة زيوس، وهو الزعم الذي حوله إلى “حقيقة” في مصر، عندما زعم مرة أخرى أن كاهنة معبد آمون في سيوة أخبرته بأنه ابن كبير الآلهة المصريين آمون رع.

يقول إعلان مسلسل Alexander أنه: “يمزج لقاءات الخبراء بمشاهد إعادة تمثيل خلابة”، لكن المسلسل في الحقيقة لا هو وثائقي، ولا هو روائي، وإنما هجين بين الاثنين يمكن أن يضللك إذا اعتبرته عملاً وثائقياً، ويمكن أن يشتت اندماجك إذا اعتبرته روائياً.

صحيح أن المسلسل يتسم بالجودة في بعض من جانبيه الوثائقي والروائي، إذ يضم – في جانبه التوثيقي- عدداً من المؤرخين الملمين، لولا انبهارهم الزائد بشخصية الإسكندر، وتسليمهم المطلق بالمصادر التي يستندون إليها في معلوماتهم عنه، وكثير منها مشكوك فيه كما سأبين لاحقاً.

كذلك يحتوي المسلسل- في جانبه الروائي- على إنتاج ضخم، وأماكن تصوير جيدة، وتحريك للحشود الكبيرة، ومعارك متقنة التنفيذ، وذلك بالنسبة لعمل يقدم نفسه كوثائقي، بالطبع لا يمكن مقارنته بالأعمال الروائية البحتة من مسلسلات وأفلام هوليوودية بالغة الضخامة والإبهار، مثل فيلم Alexander لأوليفر ستون (2004)، أو Napoleon لريدلي سكوت (2023)، على سبيل المثال.

ولكن حين نقارنه بمسلسلات “الدوكيودراما” المماثلة، فهو عمل أُنْفِق عليه بسخاء، ولا يتعامل مع جانبه الروائي كعنصر تجميلي تشويقي فحسب.. حتى إنه يبدو أحياناً وكأنه عمل روائي تم إضافة بعض تعليقات الخبراء عليه.

ورغم أن الجانب الروائي يشغل مساحة كبيرة جداً من المسلسل، بالنسبة لهذا النوع من الدوكيودراما، إلا أن أهم ما يميز حياة الإسكندر وهو معاركه الحربية وخططه السابقة لعصرها ليس واضحاً، فالمعارك قليلة، ومقتضبة، وبعضها يقتصر على تصوير تلاحم بعض المجاميع، بينما تشغل الحكايات العاطفية والعائلية مساحة ربما أكبر مما ينبغي بالنسبة لشخصية مثل الإسكندر، ولعله العيب نفسه الذي عاناه فيلم Napoleon.

ويركز المسلسل في الحلقة الأولى مثلاً على تصوير العلاقة المثلية بين الإسكندر وأحد أصدقائه المقربين، ورغم أن هذه العلاقة مذكورة تاريخياً في أكثر من مصدر، لكنها لم تكن ذات شأن كبير في حياة الإسكندر، إذ باعتراف المسلسل نفسه، لم يكن الإغريق يعطون أهمية كبيرة لتصنيف أنواع العلاقات، ولعلها كانت تمارس كعلاقات عابرة، مؤقتة، خاصة في مجتمع المحاربين المغلق، ولكن تركيز المسلسل يوحي بتركيز صناعه ومنصة “نتفليكس” بشكل عام، على تصوير هذه العلاقات أكثر مما يجب.

في الحلقات المتأخرة يخصص المسلسل أيضاً مساحات للحديث عن زواج الإسكندر بالزوجة السابقة لداريوس، روكسان، بأسلوب يحول العمل إلى ما يشبه مسلسلات التليفزيون العاطفية.

معظم الخبراء الذين يتحدثون في العمل، كما أشرت، مبهورون بشخصية الإسكندر، يعتمدون غالباً على كتابات عصر النهضة “الرومانتيكية”، كغازٍ مغوار جذاب وفنان، والتي تختلف عن النظرة الأقدم الأكثر موضوعية، والنظرة الحديثة الأكثر واقعية.

ومن بين أحدث هذه المصادر كتاب Reinventing Alexander، أو “إعادة اختراع الإسكندر” تأليف كلوديا دانيوتي، دار نشر برسبوليس، 2022، والذي ترصد فيه مؤلفته التحولات التي طرأت على صورة الإسكندر على مر العصور، وهو كتاب يبين بشكل أكثر عمومية كيف أن التاريخ وشخصياته يخضعان للكثير من التعديل (أو التزييف)، وفقاً لتفسير كل عصر وميله لاستخدام هذا التاريخ وشخصياته للتعبير عن أفكاره وقضاياه ومصالحه.

مع ذلك، يضم المسلسل بعض الحقائق التاريخية المثيرة، المدعمة بالأسانيد، من خلال عالمة آثار يونانية تبحث في الإسكندرية عن آثار المدينة القديمة خلال السنوات الماضية، وقد عثرت بعثتها بالفعل على مئات القطع والأحجار القديمة.

ومن المعروف أن الإسكندر الذي خاض أعتى الحروب، لم يلق مصرعه في إحداها، ولكنه مات نتيجة إصابته بمرض الملاريا، ويقال أن قادة جيشه سمموه بسبب إصراره على مزيد من الفتوحات والحروب، ورغم أنه مات في بابل بالعراق، لكن يعتقد أنه دفن في مدينته المفضلة، الإسكندرية، حيث يبحث المنقبون منذ عقود عن بقايا قبره.

المسلسل الذي كتبه نيك كليف ولوسي فان بيك جرى تصويره في المغرب، ويلعب بطولة لجزء الروائي منه الممثل باك بريتويت، في دور الإسكندر، كما يلعب الممثل المصري الأصل ميدو حمادة شخصية ملك فارس داريوس الثالث، ولكل من حلقاته الـ6 عناوين تتبع حياة الإسكندر منذ صباه وتوليه الحكم في سن العشرين، خلفا لأبيه الملك فيليب الذي اغتيل بمؤامرة دبرتها زوجته، أم الإسكندر، كما يشير المسلسل، ولكنه لاحقاً يلصق التهمة للفرس، ليبرر رغبة الإسكندر في الانتقام.

وتبدأ كل حلقة بمقدمة تروى على لسان كاهنة معبد آمون قصة الإسكندر وداريوس وصراعهما الأسطوري، وفي لحظة ما، في الحلقة الخامسة، يتبين أنها الكاهنة نفسها التي يذهب الإسكندر لزيارتها في واحة سيوة، والتي تعلنه نصف إله من نسل آمون، وهنا يصل المزج بين الوثائقي والروائي إلى قمة خطورته، إذ يعترف ضمنياً، ويؤكد، هلاوسالإسكندرر النفسية.