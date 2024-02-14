بيونسيه تروّج لأحدث ألبوماتها بأغنيتين جديدتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت النجمة الأمريكية بيونسيه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية؛ بعد إطلاقها أغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، هما: “16 CARRIAGES” و”Texas Hold ‘Em”، وكانت بيونسيه قد روجت عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام” للأغنيتين الجديدتين؛ من خلال نشر مقطعي فيديو لهما.

وقد طرحت المغنية الأمريكية بيونسيه أغنيتي “16 CARRIAGES” و”Texas Hold ‘Em”؛ عبر قناتها الرسمية بـ”يوتيوب”، بالأمس، وقد حققتا مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط منذ طرحهما، وتصدرت من خلالهما مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المغنية بيونسيه فاجأت زميلتها المغنية تايلور سويفت، في أكتوبر الماضي، بحضور العرض الأول لفيلم Eras Tour، الخاص بها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والتقطت النجمتان العديد من الصور ومقاطع الفيديو في هذه المناسبة معاً، حيث نشرت تايلور فيديو على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “أنا سعيدة للغاية، لأنني لم أعرف أبداً كيف كانت ستكون حياتي لولا تأثير بيونسيه، الطريقة التي علمتني بها، وكل فنان هنا لكسر القواعد النمطية، وتحدي معايير الصناعة، وكرم روحها، ومرونتها، قوتها وقدرتها على التكيف، لقد كانت بيونسيه بمثابة الضوء المرشد لي طوال مسيرتي المهنية، وحقيقة ظهورها الليلة في عرض فيلمي كانت بمثابة قصة خيالية تتحقق”.

وكان قد أُقيم في أكتوبر الماضي العرض العالمي الأول لفيلم Eras Tour، للمغنية الشهيرة تايلور سويفت، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور فريق عمل الفيلم، قبل أن يتم طرحه بدور العرض السينمائي للجمهور.