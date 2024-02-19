“كانت بداية جلطة”.. عبدالله الرويشد يتعرض لوعكة صحية طارئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض النجم عبدالله الرويشد لأزمة صحية عاجلة مساء أمس الأحد، وتم تداول معلومات عن تعرضه لبدايات جلطة دماغية، وتم التدخل الطبي السريع لإنقاذه.

وإزاء هذا الوضع الطارئ، كتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة “إكس”: “نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة (وداعية) للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل”.

ومن جانبها، أوضحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الحالة الصحية للرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء، وكتبت في تغريدة على موقع “أكس”: “الحمدلله والمنة وصلتني أخبار تؤكد بأن الملك الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير الحمدلله”.

وأضافت: “كانت بداية جلطه وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الاطباء وهو الآن بحاله مطمئنة. الله لا يروعنا عليك يا بوخالد .. دير بالك على نفسك انت بالنسبه لنا ثروة وطنية”.

إلى ذلك نفى مشاري بويابس الحديث المنتشر عن اصابة الرويشد بجلطة دماغية وأكد للمتابعين أنه بصحة جيدة، قائلاً: “لا صحة لإصابته بجلطة دماغية، وعكه صحيه طارئه و انا حاليا عنده بالمستشفى”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع حالة الرويشد وعبروا عن قلقهم على حالته الصحية وتمنياتهم له بالشفاء، ومن بينهم النجمتين نجوى كرم، ونوال الكويتية.