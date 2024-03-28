بعد إصابتها في حريق “جودر”.. وفاء عامر تكشف تطورات حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرّضها للإصابة خلال الحريق الذي شبّ في ديكور مسلسل “جودر” للفنان ياسر جلال قبل أيام، مؤكدةً أنها أُصيبت بتمزّق حاد في الأربطة، مما اضطرها لاستخدام عكاز في التحرك في الأيام الأخيرة.

وقالت وفاء عامر في تصريحات صحفية إنها تخضع حالياً لجلسات من العلاج الطبيعي، وتتوجّه بالشكر الى كل من حرص على السؤال عنها.

وتحدثت وفاء عن مشاركتها في مسلسل “جودر”، قائلةً: “المسلسل متعوب عليه وياسر جلال نجم مميز والعمل معه متعة، والجمهور سيشاهدني بشكل مختلف عن شخصيتي في مسلسل “حق عرب””. وتابعت: “ردود الفعل التي تلقيتها حول شخصيتي في “حق عرب” فاقت توقعاتي، وأحمد العوضي ممثل مجتهد وقدم دوره بشكل مبهر”.

مسلسل “جودر” هو بطولة: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، آيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويضم مسلسل “حق عرب” عدداً من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، محمد ماهر، أحمد عبدالله محمود، دنيا المصري، أحمد صيام… ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.