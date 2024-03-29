جيبسي روز بلانشارد تعلن انفصالها عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت جيبسي روز بلانشارد أنّها انفصلت عن زوجها رايان سكوت أندرسون، بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق سراحها من السجن.

وأعلنت بلانشارد (32 عاماً) انفصالها عن المدرّس ريان (37 عاماً) عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، بحسب ما ذكرته مجلة “بيبول”.

وكتبت في منشورها: “يتساءل الناس عمّا يحدث في حياتي. لسوء الحظ، أنا وزوجي ننفصل، ولقد انتقلت للعيش مع والدي في منزله”. مضيفة: “إنني أحظى بدعم عائلتي وأصدقائي الذين يساعدون في إرشادي وسط هذا الأمر. أنا أتعلم الاستماع إلى قلبي. والآن أنا بحاجة إلى الوقت للسماح لنفسي بالعثور على من أنا”.

وكانت جيبسي قد تزوجت من رايان في حفل أُقيم في السجن في تموز (يوليو) 2022، لكن الزوجين لم يبدآ حياتهما معاً رسمياً إلاّ قبل ثلاثة أشهر فقط، عندما تمّ إطلاق سراحها من مركز تشيليكوث الإصلاحي في ميسوري في كانون الأول (ديسمبر) 2023.

وقضت بلانشارد 7 سنوات إلزامية من عقوبتها البالغة 10 سنوات بتهمة التآمر لقتل والدتها، دي دي، بعدما طعنها حبيبها آنذاك نيكولاس غوديجون حتى الموت.

وقبل إطلاق سراحها في كانون الأول (ديسمبر)، قالت الأخيرة لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّها كانت تخطّط للزواج من أندرسون للمرّة الثانية بمجرد أن تصبح امرأة حرّة.