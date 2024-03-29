بصور من لحظات جميلة تجمعهم..ديمي لوفاتو تعايد خطيبها بيوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايدت النجمة العالمية ديمي لوفاتو زوجها في يوم ميلاده بصور تجمعهما شاركتها عبر حسابها الخاص، و إستذكرت لوفاتو أوقت جميلة عاشتها معه و علقت على المنشور بالقول: "يا ملاكي، أشكر الكون كل يوم لأنك موجود وأنني سأتزوجك يومًا ما.

أحبك، ها هو عام آخر معًا حول الشمس.. عيد ميلاد سعيد يا عزيزي".

و في وقت سابق، أبهرت ديمي لوفاتو الجمهور بإطلالتها الأخيرة، وظهرت بلوك رائع بغاية الأناقة، إرتدت فيه فستاناً ضيقاً وطويلاً ولامعاً باللون الأسود، من دون أكمام أوفشولدرز، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعبر متابعوها عن إعجابهم بإطلالتها.

