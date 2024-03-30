ميرنا وليد - بيروت - تكريماً للأم في عيدها، أقام مصمم الأزياء اللبناني بسام نعمة حفلاً تكريمياً في دار أزيائه لعدد من صديقاته، بينهن مصممة الأزياء اللبنانية بابو لحود التي تجمعه بها صداقة عمرها سنوات طويلة أي منذ بداية بسام نعمة في مشواره المهني المشرّف.
وكان للإعلامية رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر لقاء مع المصممة بابو لحود التي تحدثت عن مشاركتها بالمناسبة والصداقة التي تربطها بالمصمم بسام نعمة، كما تحدثت عن نفسها كأم عن الفنانة الراحلة سلوى القطريب وغيرها من المواضيع.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - بابو لحود تروي قصة صداقتها مع بسام نعمة .. وهذا ما قالته عن سلوى القطريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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