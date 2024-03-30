خاص وبالفيديو- صلاح تيزاني "أبو سليم" يعطي هذا الدور لـ موفق بهجت وأولاد عمه يهددونه

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، يتابع أبو سليم حديثه عن تدريبه الطلاب في طرابلس في شمال لبنان، ليقدموا اسكتش في شهر رمضان، وقال أبو سليم إنه في ذلك الوقت، كان من بين الطلاب الفنان السوري موفق بهجت، فأعطاه أبو سليم دوراً ليمثله، فماذا كان هذا الدور؟

وتحدث أبو سليم عن أولاد عمه، ولكن لماذا هددوه بكسر رجليه؟

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.