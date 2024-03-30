شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5 .. شومان يطلب رأس جودر من سعدون وشواهى تريده خارج الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جودر الحلقة 5، قيام جودر بإبلاغ حبيبته شروق، أنه بعد أخذ أشقائه الأموال من أجل أن يتنازلوا عن الدكان له، سوف يسافر لمده شهرين للتجارة من أجل أن يجنى المزيد من الأموال وعندما يعود سوف يعمل لها حفل زفاف كبير، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر.

وتجتمع شواهى مع أخواتها وترفض فكرة حرق دكان جودر والبضاعة وقالت: "جودر تاجر أمين كل التجار هتقف جنبه لازم نقفل كل المنافذ ونبعده عن القوة الخفية ونسحب جودر بعيد عن حارة سعد السعود وبعيد عن مصر تمامًا".

وأعطى شومان العنتيل - أحمد كشك، أموالاً كثيرة لسعدون ملاح مركب جودر من أجل رقبة جودر ويقتله ولا يعود به.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان

مسلسل جودر الحلقة 5