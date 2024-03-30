شكرا لقرائتكم خبر عن وائل السمرى يشيد بمسلسل جودر: كل كادر كأنه لوحة فنية وكل تفصيلة فيها مجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، بمسلسل جودر، الذى يعرض حاليًا خلال موسم دراما رمضان 2024، وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونشر صورة بوستر المسلسل، معلقًا عليها: "قاعد بتفرج على مسلسل جودر ومش مصدق اللي بيحصل قدامي، شايف كل كادر كأنه لوحة فنية، وكل تفصيلة فيها تعب ومجهود غير عادي".



بوست وائل السمرى

وتابع: "عمال أحسب تكلفة الديكور والملابس والإكسسوار وأنا مندهش من ضخامة الإنتاج، ومش بس الإنتاج كفلوس بس، لا.. كوعي وإجادة واهتمام غير عادي بحرفية الأسطورة "، مضيفًا: "شخصيات مرسومة بعناية فائقة، وحبكة ملعوبة شديدة البساطة وشديدة الإنسانية، ومكياج مرسوم ومحدد سلفا غير قابل للارتجال".

كما استكمل حديثه: "مزيكا معمولة باحتراف وإجادة محملة بطابع ملحمي مع لمسة شرقية لطيفة، أنا مبسوط جدًا بالحالة ومبسوط بأن مصر دخلت النوع ده من الإنتاج والتجويد، انتبهوا يا سادة مصر فتحت الباب كالعادة".

ويعرض مسلسل جودر يوميًا خلال النصف الثانى من رمضان على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.