شكرا لقرائتكم خبر عن الحشاشين الحلقة 20.. سوزان نجم الدين تتعجب من رفض حسن الصباح قتل سارة الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 20، تعجب ألينار والتي تلعب دورها في المسلسل سوزان نجم الدين من القرار بعدم قتل سارة الشامي، على الرغم من الذهاب لرؤية يحيى خلسة وعدم انصياعها للأوامر.



وبعد معرفة ألينار بقرار حسن الصباح بعدم قتل سارة الشامي خرجت وهي منزعجة لتواجه زيد بن سيحون والذي يلعب دوره أحمد عيد، حيث تجاوز معها في الحديث ودخلت في صراع معه ضمن أحداث المسلسل، فيما يحاول أحمد عيد السيطرة على ألينار لتكون في صفه.



وبدت ألينار في أحداث المسلسل وهي تتوعد سارة الشامي بعد مخالفتها للأوامر ورفض حسن الصباح قتلها.

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين تمكن سارة الشامى من الذهاب خلسة من أجل مشاهدة يحيى حبيبها السابق، وذلك بمساعدة صديقة لها من الجوارى، وهو ما حصل بالفعل إلا أن سوزان نجم الدين علمت فى نهاية الحلقة بما حصل، وبالتالى قد تقتلها هى الأخرى.

وكانت الحلقة 19 شهدت مؤامرة من ميرنا نور الدين على كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حاولت فيها وضع السم فى العشاء له بعدما أخبرت ابنتهما بالذهاب إليه وإخباره بأنها سامحته على قتله ابنهما، وقررت أن تتناول العشاء معه.

الأمر الذى لم يصدقه حسن الصباح وشكّ فى الطعام وأمر ابنته بالأكل منه، إلا أن ميرنا نور الدين صرخت ليخبرها أنه يعلم بأنها وضعت السم فى الطعام، وأنه يحبها وسعيد بدعوتها لها وسيظل فى انتظار دعوة أخرى منها، إلا أنها هددته وتوعدتها بأنها ستقتله.

كما شهدت الحلقة 19 ذهاب سوزان نجم الدين إلى غرفة برزك أميد لإخباره أن حلم الجنة فى خطر، بعدما بدا على الشاب يحيى معرفته بالفتاة فى حلم الجنة، وأنها قتلتها، مؤكدة أن هذا خطر كبير على القلعة. ثم قابلت بعدها أحمد عيد أثناء خروجها من الغرفة ليوبخها، إلا أنها أخبرته بأنها كانت لغرض محدد عن برزك أميد.

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