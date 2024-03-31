شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. عايدة تطلب مساعدة ياسين في تنازل والده عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث طلبت "عايدة" غادة عبد الرازق من "شيكا" أن يخبر "ياسين" محمد علاء بأنها تحتاجه وتريد التحدث معه.

وذهب "ياسين" لمقابلة "عايدة" التي طلبت منه أن يحاول الضغط على والده للتنازل عن المحضر بعدما قامت "عفاف" بطعنه بالسكين، ولكنه أخبرها عن المقابل هل ستترك البحث عن "سامح" أو ستخرجه من القضايا التي تم حبسه فيها، لتخبره بأنها لن تفعل ذلك، ليرد عليها بأنه لن يستطيع مساعدته أو عمل شيء.

وبدأت أحادث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بقيام "عفاف " منال سلامة بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء القاء الشرطة القبض عليه.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى قسم الشرطة، بصحبة "عفاف"، وكشف لها المحامي بإنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سئ في القضية، وطلبت "عفاف" من "عايدة" أن تهتم بأولادها.

كما أمرت النيابة بحبس "إسماعيل الغول" رياض الخولي، 4 أيام على ذمة التحقيقات داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، يراعى التجديد في الموعد القانوني لحين استكمال التحريات فيما نسب إليه من تهم وهى الرشوى والتهرب الضريبي والتزوير.

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