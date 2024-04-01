شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 21.. أمير كرارة يصل للخادمة.. ومجهول يقتلها بين يديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث تتصل نسمة "حنان فكرى" بفاروق "أحمد رزق" وتخبره بأن هناك شخصا سأل عليها في منزل أهلها من طرفه، ولكن فاروق يؤكد لها أنه لم يرسل لها أحد ليتأكد أن هذا الشخص هو ياسين "أمير كرارة" بعدما وصفوه لها أهلها في المنزل.

يخبر فاروق نسمة بأنه سيرسل لها عجوزة الذراع اليمين له وسيأخذها إلى مكان آمن، ولكن في نفس الوقت كان ياسين قد وصل إلى مكان منزل صديقتها التي تختبىء فيه، وتحاول الهروب والجرى من ياسين في الأراضى الزراعية، ولكن ياسين يستطيع الإمساك بها، وقبل أن تتحدث وتخبره بكل شيء تم إطلاق النار عليها وقتلها من ظهرها.

وشهدت الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى بحث يحيى "تامر نبيل" وراء ناهد "عايدة رياض" والدة ياسين لمعرفة تاريخ هذه السيدة وما علاقتها بفاروق "أحمد رزق" بعدما أخبرته جمالات "رحاب الجمل" وسامية "ميرنا جميل"، بأن ناهد هي أم فاروق وأنها تزوجت عمه منذ 30 عاماً، ولكن والده محمود طردها بسب عملها كراقصة.

يدخل يحيى غرفة عايدة ويجد البطاقة الشخصية الخاصة به ويصورها ويعطى الصورة إلى زميله السابق في القسم الأمين مجدى، ويطلب منه كل المعلومات عن هذه السيدة، ليعود له مجدى ويخبره بان هذه السيدة لا تقرب لوالدة فاروق من قريب أو بعيد، وذلك عكس ما ادعى فاروق كما أن عليها قضية آداب قديمة منذ 30 سنة، ليتأكد يحيى من حديث أخته عن فاروق.

وخلال أحداث الحلقة يقرر ياسين "أمير كرارة" الذهاب إلى منزل عائلة نسمة "حنان فكرى" في المنيا الذى تم العثور عليه لمعرفة أي معلومات توصله لها، ويصل ياسين إلى المنزل ويسأل عن نسمة ويجد سيدة أمام المنزل وتخبره بأنها غادرت منذ أسبوعين ويظهر طفل ويطلب من ياسين فلوس مقابل إيصاله إلى أخته في المكان الذى تجلس فيه.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

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