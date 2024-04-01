هاجر السرّاج تضع خالد النبوي أمام الأمر الواقع في إمبراطورية ميم

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأت منى أبو المجد (هاجر السراج) أبيها برحيلها عن بيت العائلة في السر ليلًا بينما كان جميع من في البيت نائمًا، وتركت رسالة له مفادها أنها حاولت كثيرًا أن تقنعه بقرار السفر ولكنه كان يرفض، وأنها لم تستطع تأجيل حلمها أكثر من ذلك، وهذا خلال الحلقة ال21 من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم.

هاجر السراج تترك أبيها وتسافر



وحاولت منى توديع أفراد العائلة بشكل غير مباشر حيث جمعتها مشاهد مع كل من أختها وعمتها وأبيها وظهر عليها التأثر العاطفي عندما كانت تنهي الحديث مع كل منهم على حدة وكأنها أرادت أن تودعهم للمرة الأخيرة قبل رحيلها في بعثة تابعة لكلية الحقوق لاستكمال دراستها العليا بالخارج.



وجاء هذا القرار بعد استنفاد منى كل الحلول لإقناع أبيها بالسفر، ومن ضمن هذه الحلول قرارها الزواج من زميلها، حتي يتسنى لها السفر بحرية، ولكن أبيها يرفضه رفضاً قاطعاً، خاصة بعد اكتشافه كذبه وخداعه له، بادعائه الانتماء إلى عائلة أرستقراطية ثرية، مخفياً حقيقة عائلته المتواضعة، وهو الأمر الذي جعل الأب لا يأتمنه على ابنته.



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

يستمر مسئولو الشركة العقارية في الضغط على خالد النبوي لبيع منزله بقطع الكهرباء عن المنزل بالكامل بجانب انقطاع شبكات الاتصال والمياه.

تتحدث نادين إلى مروان “نور النبوي” ابن مختار أبو المجد بلغة جديدة ضاربة بقوانين التفاهم بينهما، لتبلغه بأنه إذا لم يوافق على بيع المنزل بالرضا سيتم إرغامه على ذلك، ورفض مروان ذلك الأسلوب في الحديث ورفض التفاوض في بيع المنزل مع والده.

تضمنت الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم تصرف صادم من منى ابنة خالد النبوي، التي غادرت خارج البلاد دون علمه وتركت له جواب اعتذرت فيه عن تصرفها وبررت ذلك أن عدم موافقته هي التي جعلتها تقدم على تلك الخطوة وتضعه أمام الأمر الواقع.

حالة من الصدمة يعيشها خالد النبوي بسبب تصرف ابنته منى وتحاول شقيقته تخفيف وطأة الحدث عليه، كما اجتمع باقي أبناؤه حوله للوقوف بجانبه في حزنه على سفر منى.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً. ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م” نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة. يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في مسلسل “إمبراطورية م” كل من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.