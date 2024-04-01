نادين الراسي تُحدِث ضَجّة.. أطلت مع حبيبة طليقها الحسناء – تعرفوا إليها (صور)

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 05:19 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورًا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام.

وفاجأت نادين الجمهور بنشرها صورة مع حبيبة طليقها حاتم حدشيتي وذلك خلال الاحتفال بعيد الفصح مع عائلتها.

نادين الراسي تنشر صور مع عائلة طليقها

كما نشرت نادين صورة مع طليقها حاتم وابنهما مارك وحبيبته ماريبيل حبيب، متمنية فصحا مجيدا للمتابعين.

يُذكر ان نادين على علاقة جيدة بطليقها الأول حاتم حدشيتي.

نادين الراسي: “رضعت أخويا الصغير 9 شهور مع ابني”

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن مفاجأة صادمة للجمهور والمتابعين بشأن شقيقها الأصغر سابستيان.

وقالت نادين، في لقاء لها مع الإعلامي رالف معتوق: “أخويا صغير أنا فطمته عن أمي ورضعته 9 شهور مع ابني مارك اللي اتولد في وقتها .. كان كل همي إني أخليه جنبي ومحدش يلعب في عقله”.

وعن إمكانية مسامحته بعد تعديه عليها بالضرب مؤخرا في احدى المستشفيات، أضافت: “ممكن أسامحه لكن مش عايزة أشوفه تاني”.

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها

يذكر أن، نادين الراسي كانت قد تعرضت للضرب على يد شقيقها الأصغر سابستيان خلال تواجدهما في إحدى المستشفيات مع والدتهما للاطمئنان على صحتها بعدما أصيبت بشلل نصفي.

وبدأ خلاف بين نادين وشقيقها الأصغر، انتهى بضربه لها بحسب ما ذكره موقع الجرس اللبناني وقت الواقعة.

ونشر الموقع مجموعة من الصور للفنانة اللبنانية نادين الراسي والإصابات التي تعرضت لها في رأسها وكتفها.

ولم ترد نادين الراسي على شقيقها وظلت تصرخ قائلة “عم بتمد إيدك عليي؟” ودخلت في حالة انهيار، ووصلت قوة من الأمن للتحقيق في الواقعة.

أحدث أعمال الفنانة نادين الراسي

يذكر أن نادين الراسي تشارك في مسلسل “عرابة بيروت” عبر “منصة شاهد vip“.

ومسلسل “عرابة بيروت” من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة.

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