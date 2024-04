شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22.. هل يتورط أمير كرارة فى جريمة قتل جديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بوصول ياسين "أمير كرارة" إلى مكان الخادمة نسمة "حنان فكرى" في قريتها بالمنيا، وبمجرد الإمساك بها بعد محاولتها الهروب تلقت رصاصة في ظهرها وهى بين يدي ياسين ليخسر آخر دليل لبراءته من تهمة قتل والده محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم"

ومن سير الأحداث فإن مقتل نسمة سيتورط فيه ياسين خاصة وأنه الذى كان يبحث عنها وكذلك أنها توفت بين يديه، فهل تكون جريمة القتل الثالثة الذى يتورط فيها ياسين بعد مقتل والده محمود الرفاعى عن طريقة الخادمة نسمة وبتحريض من عبد الحميد "سيد رجب"، وكذلك مقتل عبد الحميد عن طريق فاروق "أحمد رزق" وتم اتهام ياسين في الجريمتين، فهل تكون نسمة قتيلة جديدة يتم اتهام ياسين بقتلها؟ وهذا ما ستكشفه الحلقة الـ 22 من المسلسل التي تعرض اليوم الاثنين.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.