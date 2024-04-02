شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 23.. هل سيقتل أحمد عبد الله محمود زوجته وعشيقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضى، بضبط جمال- أحمد عبد الله محمود، لزوجته سميحة- دنيا المصرى، فى بيت عشيقها رباح- وليد فواز، ورفع السلاح فى وجهيهما، فهل سيقوم جمال بقتلهما بالفعل؟ هذا ما سنعرفه خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين.

وكانت قد كشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث سمعت ماجدة- سلوى عثمان، حديث ابنها عرب- أحمد العوضي، مع صديقه وهو يطلب منه المخدرات، وسألته عما سمعته فاعترف لها أنهم أجبروه على تعاطى المخدرات عندما كان مخطوفاً، فانهارت ماجدة وتوسلت إليه أن يتوقف عن التعاطى ووافقها عرب في تلك اللحظة حتى تهدأ.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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